102-летний англичанин прогнал грабителя, пробравшегося в его дом

В Англии 102-летний пенсионер дал отпор злоумышленнику, который силой ворвался в его дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель английского города Линкольн, ветеран Второй мировой войны Джон и его 97-летняя супруга Джоан находились дома, когда в их дверь постучал незнакомец и попросил войти, чтобы проверить освещение.

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Английский пенсионер не поверил в намерения неизвестного ему человека и ответил отказом. Тогда тот силой открыл дверь и попытался проникнуть в дом, несколько раз ударив пенсионера.

Однако пожилой англичанин оказался не робкого десятка. Он вступил в схватку и дал злоумышленнику сдачи. В результате потенциальный грабитель убежал, а пенсионер получил крупный синяк на предплечье и несколько порезов.

102-летний ветеран сообщил, что его дом пытаются ограбить уже второй раз за последние полгода. В прошлый раз грабитель представился газовщиком и украл сумочку и кошелек.

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