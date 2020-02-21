Twitter изучает коллективные способы борьбы с дезинформацией, включая систему начисления баллов

Социальная сеть Twitter изучает возможность привлечения пользователей к проверке на достоверность информации, содержащейся в постах политиков и общественных деятелей. Об этом сообщила NBC News со ссылкой на презентацию компании.

Предлагается ввести систему "заметок от сообщества" (Community Notes), аналогичную обсуждениям в «Википедии». Пользователи смогут добавлять к твитам комментарии, дополнительную информацию. Если сообщество решит, что информация в твите недостоверна, то под ним появится плашка ярко-оранжевого цвета. На нее будет написано, что выделенный твит "вреден и вводит в заблуждение".

Пользователи могут зарабатывать баллы за участие, количество баллов будет определять вес их добавочной информации в обсуждении. Активные участники смогут получить особую отметку, которая будет размещена рядом с именем пользователя.

Представитель Twitter сказал NBC News, что рассматриваются различные способы борьбы с дезинформацией, и "заметки от сообщества" – это лишь одно из предложений.

В презентации приведены реальные примеры недостоверной информации в Twitter.

Напомним, что в ноябре 2019 года Twitter разрешил скрывать определенные комментарии пользователей к своим публикациям. Скрытые комментарии не удаляются, а сам человек, чей ответ скрыли, не знает об этом. В этом году Twitter начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям определять, кто может отвечать на их твиты.

Пользователи часто просят разрешить редактирование твитов, однако глава Twitter Джек Дорси говорит, что не собирается добавлять такую функцию.

Как ранее сообщал Фокус: