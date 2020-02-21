У берегов Нигерии пираты похитили украинца

В результате нападения пиратов на судно Alpine Penelop у берегов Нигерии, был похищен один гражданин Украины

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

Инцидент произошел утром 20 февраля. Торговое судно под флагом Нигерии шло из Нидерландов в Лагос.

"В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", – сообщил Погорельцев.

Дипломат добавил, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа с целью освобождения членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем", – уточнил Погорельцев.

Как сообщает Dryad Global, сейчас судно дрейфует недалеко от Нигерии. С танкера были похищены 10 из 24 членов экипажа, среди которых есть граждане Украины, а также Грузии и Филиппин.

В министерстве также заверили, что дело находится на контроле посольства Украины в Греции и департамента консульской службы МИД. С родственниками украинского моряка установлен контакт.

Зона проишествия

Как ранее сообщал Фокус:

Нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков. 30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза.

Также пираты захватили судно с украинскими моряками у берегов Африки. Моряки были захвачены недалеко от города Дуала. Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.