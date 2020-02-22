Разведка США: Россия пытается помочь Сандерсу в президентской гонке, – WP

Россия предпринимает попытки, чтобы помочь сенатору от штата Вермонт, демократу Берни Сандерсу в его президентской кампании. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Издание не уточняет, каким именно образом россияне пытаются поддержать представителя Демократической партии. Сам Сандерс признал, что его уже проинформировали о данных разведки.

"Откровенно, мне безразлично, кого хочет видеть Путин президентом. Мое послание Путину является четким: оставайтесь вне американских выборов. На посту президента я обеспечу, чтобы так и было", – прокомментировал эту информацию Сандерс.

Он также добавил, что не считает Путина хорошим другом – "в отличие от Дональда Трампа".

"Путин является бандитом-автократом, который стремится уничтожить демократию и подавить инакомыслие в России", – сказал сенатор-демократ.

Сандерс выразил убеждение, что "русские хотят подорвать американскую демократию" путем раскола общества в США.

"В отличие от президента Трампа, я решительно настроен против их усилий, а также усилий любого другого иностранного государства, стремящегося вмешаться в наши выборы", – заявил политик.

Издание отмечает, что данную информацию уже доложили президенту США Дональду Трампу.

Согласно другой информации, ранее обнародованной The New York Times, Россия тайно вмешивается в президентские выборы в США, чтобы помочь переизбраться Дональду Трампу на второй срок.

Отмечается, что Республиканцы в разведывательном комитете Конгресса "обезумели" от такой информации и заявили, что это вздор. Конгрессмены от обеих партий призвали показать им материалы, по которым сделаны такие выводы. Когда это будет сделано, не уточняется.

Опросы американцев показываю, что после оправдания Трампа Сенатом в деле по импичменту, большинство граждан США уверены в его переизбрании на второй срок.

Как ранее сообщал Фокус:

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс победил на праймериз (первичных выборах) Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.