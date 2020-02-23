Бой за улей. В США пострадали четверо полицейских и пожарных в сражении с 40 000 пчел

Рой из 40 000 африканизированных пчел атаковал улицу в калифорнийском городе Пасадена. В итоге в больницу попали двое пожарных, двое полицейских и один гражданский. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Как оказалось, пчелы жили под карнизом гостиницы Howard Johnson Inn и по неизвестной причине вылетели из улья.

Для борьбы с насекомым прибыли пожарные и полицейские. В ход пошли пена из огнетушителей и дым. В итоге пчел удалось прогнать, а пожарные забрали улей, чтобы они не могли вернуться обратно.

"У нас есть пожарные, которые работают здесь много-много лет, и они сказали, что это, безусловно, самое большое количество пчел, которых они видели в одном месте", - рассказал представитель пожарной охраны Пасадены.

Всего от пчел пострадали семь человек, но только пять госпитализировали. Один из пожарных получил 17 укусов. Он рассказал, что его яркая униформа только привлекала насекомых.

Африканизированные пчелы произошли в результате скрещивания между африканскими и европейскими пчелами, которое было завезены в Южную Америку в 1950-х годах. Они отличаются большими размерами и высокой жизнеспособностью. Благодаря своей привычке агрессивно защищать свои гнезда , насекомые получили прозвище пчелы-убийцы. Изначально они были распространены в Бразилии, а позже появились в большинстве стран Латинской Америки, а в 1990-х годах - появились также и в южных штатах США.

Как ранее сообщал Фокус:

В продовольственном агентстве ООН заявили, что рои пустынной саранчи добрались до Южного Судана, перед этим опустошив в Сомали, Эфиопии, Кении и Уганде.