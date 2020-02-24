Коронавирус циркулировал с января. В Италии медики безуспешно ищут нулевого пациента

В Италии пока не были найдены первые носители коронавируса, что повышает риск возникновения новых случаев заражения по всей территории страны. Об этом сообщает La Repubblica.

Пока известен только "основной случай" инфицирования, когда вирус был лабораторно подтвержден у 38-летнего жителя региона Кодоньо, Маттиа. Он 18 февраля пришел в больницу с симптомами гриппа и его отправили лечиться домой. На следующий день мужчина все же вернулся в больницу, и на этот раз был госпитализирован, так как у него подтвердился коронавирус.

Согласно единственной имевшейся гипотезе, Маттиа мог заразиться вирусом во время обеда со своим другом, который вернулся из Китая 21 января. Он работал в провинции Пьяченца, а затем вернулся домой. В период с 1 по 8 января у мужчины были симптомы гриппа, как раз во время встречи с Маттиа.

Но, после того, как Маттиа попал в больницу, медики проверили на наличие коронавируса его друга из Китая и результат был отрицательным. Существует две версии произошедшего: либо мужчина не был носителем, или же он переболел коронавирусом и его организм выработал антитела.

38-летнего Маттиа немедленно изолировали, но было уже поздно. До того, как лечь в больницу итальянец вел обычую повседневную жизнь, встречаясь с десятками людей. Он ходил на работу в городе Казальпустерленго, принял участие в двух соревнованиях – полумарафоне в Санта-Маргерита-Лигуре 2 февраля и один 9-го со своей командой по мини-футболу в Сант-Анджело-Лодиджано. Также у инфицированного итальянца было не менее трех обедов и деловых встреч, которые пришли на время инкубационного периода.

Итальянские медики обеспокоены тем, что из трех вспышек в Венето и в Ломбардии пока не было найдено ни одного "нулевого пациента", а также никаких связей у зараженных с теми, кто вернулся из Китая.

"Это тот сценарий, которого я всегда боялся и он стал реальностью: первый зараженный человек – итальянец, никогда не посещавший восточную страну", – говорит глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Резза.

Он также задает вопрос, что могло произойти, если бы врачи не стали проверять на коронавирус 38-летнего пациента.

"Это было удачей – перехватить его. Без этого первого подтверждения диагноза, случаи заражений по-прежнему оставались бы незамеченными. Очевидно, что вирус циркулировал бесшумно с января. Если пациенты обращались за помощью к медикам, то считалось, что они болеют гриппом или же у них были настолько слабые симптомы, что люди даже не обращались к врачу. Пациенты, которых мы видим сейчас, могут принадлежать ко второму и или третьему поколению зараженных", – заявил эпидемиолог из Пизанского университета Пьер Луиджи Лопалько.

Эксперты говорят, что "нулевого пациента" будет сложно найти, если он уже выздоровел или не обращается за помощью из-за легких симптомов. В это же время, число зараженных растет, а эпидемиологическая проверка их контактов становится все более сложной.

Как ранее сообщал Фокус: