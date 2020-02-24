В Праге переименовали площадь у посольства России в честь убитого Немцова

В Праге (Чехия) площадь, на которой находится посольство России, была переименована в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, которого убили в Москве 27 февраля 2015 года. Об этом сообщает iDNES.cz.

Ранее площадь называлась "Под каштанами".

Инициатива о переименовании площади принадлежит мэру Праги Зденеку Гржибу.

"Решение – акт солидарности с российской оппозицией. Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России", – говорится в заявлении городских властей Праги.

Торжественная церемония переименования площади состоится 27 февраля, в годовщину гибели политика. Издание Lidovky отмечает, что мэрия пригласила на церемонию посла РФ в Чехии Александра Змеевского. Но пока неизвестно, примет ли он участие в ней.

Кроме того, Зденек Гржиб написал в Twitter, что на заседании 24 февраля также было принято решение назвать одну из набережных Праги именем убитой в 2006 году российской журналистки Анны Политковской.

"Обе личности подталкивали Россию к демократии, и за это их позорно убили. Они заслуживают памяти", – отметил градоначальник.

Как ранее сообщал Фокус:

Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

13 июля 2018 года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В феврале 2018 году состоялась церемония переименования части улицы перед посольством РФ в США в память о политике Борисе Немцове в американской столице. На пересечении двух улиц - Висконсин-авеню и Эдмундс-стрит - в третью годовщину его убийства на столбе появилась табличка Boris Nemtsov plaza (площадь Бориса Немцова).

В Конгресс США в феврале 2019 года была внесена резолюция с призывом ввести санкции против причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова. Авторами документа являются демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол.