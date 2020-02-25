Правил 30 лет. Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года.

Об этом сообщает египетское издание Erem News.

По словам источника, Мубарак находился в отделении интенсивной терапии больницы.

Медики пытались спасти экс-президента, однако безуспешно.

Мубарак поступил в больницу еще 21 января. А 24 января экс-президенту якобы удалили опухоль в желудке. После операции он лежал в реанимациии.

Мубарак был президентом Египта в течение 30 лет – с 1981-го по 2011 год.

Он ушел в отставку после массовых протестов населения во время так называемой "арабской весны". После его приговорили к пожизненному заключению за участие в убийстве демонстрантов, выступавших против правительства, однако на повторном суде он был оправдан и освобожден в 2017-м.

Оба его сына Алаа и Гамаль отсидели сроки в тюрьме за коррупцию.

Как ранее писал Фокус:

В британском Хэмпшире скончался один из последних пилотов, который участвовал в "Битве за Британию" в 1940 году. 101-летний Пол Фарнс был "асом", пилотом, который сбил пять и более вражеских самолетов.