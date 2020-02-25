У замглавы Минздрава Ирана диагностирован коронавирус

Заместитель главы Минздрава Ирана Ираджа Харирчи, который накануне кашлял на пресс-конференции, заразился коронавирусом. Об этом сообщает AFP.

"Тест на коронавирус замглавы министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с заболеванием в последние дни, оказался положительным", – сообщил во вторник советник главы иранского ведомства.

Ираджа Харирчи лично подтвердил положительный тест на инфекцию в Twitter агенства Fars news agency.

"Я обязательно справлюсь с короновирусом", – сказал он.

Отметим, из-за вспышки коронавируса в стране министерство здравоохранения Ирана призвало граждан не выходить из домов.

За последние сутки в Иране подтверждено 34 новых случая заболевания, в том числе 16 человек в городе Кум. По официальным данным число погибших в Иране уже достигло 16 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что в феврале в иранском городе Кум от нового коронавируса погибли 50 человек.