29 февраля их мама родила. Почему люди боятся високосных годов

Основа астрономического календаря — тропический год, время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. Загвоздка в том, что тропический год длится 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Измерять время в быту с такой точностью невозможно, потому год приходится округлять до целого числа дней. При этом лишние часы и минуты с течением времени накапливаются.

Впервые високосный год ввёл в 46 году до н. э. Гай Юлий Цезарь, правитель Рима, идеолог названного в его честь календаря. До того республика, а затем империя много столетий жила по архаичному календарю этрусков, который римлянам предложил Нума, второй царь Вечного города.

Чтобы облегчить земледелие, он заменил древний лунный календарь на солнечный, который лучше соответствовал агрономическим сезонам. В нём было 10 месяцев, состоящих из 31 дня. К ним прибавляли два месяца из 22 или 24 дней и раз в два года — дополнительный месяц.

"Я хоть и жила по календарю, но никогда не дружила со временем" Мэрилин Монро, американская актриса

Но эти манипуляции проводили неряшливо, потому ко времени Цезаря осенние праздники при-ходились на лето, весенние — на зиму, а гражданский год опережал астрономический на 67 дней. Цезарь привлёк египетского математика Созигена, который испра-вил погрешности и, по сути, предложил новый календарь. Впрочем, Созиген тоже немного ошибся в вычислениях и посчитал тропический год на час длиннее, чем он был на самом деле. Из-за этого юлианский календарь отставал от астрономического, каждые 128 лет накапливался лишний день, и к XVI веку их набежало уже 10.

Нужно было снова корректировать время, и это сделал Папа Римский Григорий XIII. Календарь, названный григорианским, ввели 4 октября 1582 года, и сейчас он принят в мире как международный стандарт. Григорианский календарь точнее предыдущего: по нему лишний день набегает один раз в 10 тыс. лет. По этой системе время поделено на циклы по 400 лет, в которых каждый четвёртый год високосный. Но есть нюанс: високосными становятся те годы, номер которых кратен 400 и четырём, а номера, кратные 100, обычные. Сложно, однако ничего более простого, но при этом точного человечество пока не придумало.

Календарные беспорядки

Мифотворчество. Гравюра английского художника Уильяма Хогарта «Верните нам наши 11 дней» положила начало мифу о массовых протестах против нового календаря в Велико­британии. На самом деле их не было (Фото: Getty Images)

Казалось бы, вопрос летоисчисления не должен был вызывать дискуссии за пределами сообщества астрономов. Но календарь много раз становился инструментом политики и экономики: время назначали властные институты, и были те, кто им сопротивлялся. Как и само христианство, григорианский календарь принимали постепенно. Даже в Европе на него перешли далеко не все и не сразу. Первыми стали католические страны, находящиеся в орбите влияния Ватикана. А вот в странах, где были распространены лютеранство и протестантизм, отказывались переходить на другое время. Там вообще скептически относились к любым изобретениям из католических стран. Например, очень долго считали орудием дьявола вилку, итальянское изобретение. За использование этого прибора за обедом даже можно было взойти на костёр.

Также происходило и с календарём. В протестанских странах бытовала поговорка: «Лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с Папой». В итоге Германия, к примеру, перешла на григорианский календарь только в 1700 году.

Случались и настоящие календарные беспорядки. К примеру, в 1584 году польский король Стефан Баторий выпустил указ о переходе на григорианский календарь в Риге. В то время Латвии ещё не было, а было Задвинское герцогство, принадлежавшее Речи Посполитой. Против нового времени начали протестовать купцы, которые заявили, что если из календаря исчезнут десять дней, то у них будут проблемы с поставками товаров и убытки. Купцы подняли бунт, продолжавшийся пять лет и окончившийся только в 1589 году, после того как казнили его предводителей.

В Великобритании перешли на григорианский календарь в 1752 году. Идею подал лорд Честерфилд, который направил в парламент Акт о календаре (новом стиле). До этого на острове праздновали новый год 25 марта, а согласно Акту его перенесли на 1 января. Кроме того, в приложении к документу была схема расчёта дат Пасхи, повторяющая григорианскую схему, но о ней в тексте не упоминается. Поскольку в Великобритании главенствовала англиканская церковь, которая негативно относилась к папской власти, лорд Честерфилд предпочёл сослаться на принятую в англиканстве Книгу общих молитв. После Великобритании Акт о календаре приняли колонии, и сейчас этот документ действует в некоторых странах, к примеру, в Канаде.

Старый и новый





Что там у соседей. Большевицкая Россия перешла на григорианский календарь в 1918 году, в то же время, что и Украина. Возникла проблема, как писать более ранние даты, и было решено указывать оба календаря — так, в написании старых дат первая цифра указывает на старый стиль, юлианский календарь, а цифра в скобках — на новый стиль, григорианский календарь (Фото: Wikimedia Commons)

Украина перешла на григорианский календарь лишь в 1918 году. Попытки установить новый стиль были и раньше — ещё в XVI веке, когда значительная часть нашей страны была в составе Речи Посполитой. Тогда в Украине было много и католиков, и православных, и протестантов. Польские короли горели идеей религиозной унии — объединения церквей. Однако календарь стал одним из камней преткновения в деле объединения: православные и протестанты видели в нём диктат Папы и считали, что с переходом на григорианское время они утратят свою идентичность. В итоге на украинских территориях, принадлежащих Польше, а затем Австро-Венгрии, был принят новый стиль, а в Российской империи всё ещё действовал старый. Поэтому люди, которые переходили реку Збруч, бывшую границей между империями, оказывались не просто в другом государстве, но и в другом времени.

Решение о переходе на григорианский календарь приняли после распада Российской империи. 23 февраля 1918 года это сделал Совет министров УНР — Украинской Народной Республики. На заседании говорили: «Украинское государство присоединилось к европейской культуре, стремится к ней, а в Европе принят новый стиль». Более того, министры УНР решили, что стране нужен также свой часовой пояс. До этого Украина жила по петроградскому времени, но решением совета часы перевели на час назад, на среднеевропейское время. По нему мы живём и сейчас.

Сегодня большая часть мира живёт по григорианскому календарю, но есть и те, кто до сих пор его не принял. К примеру, в Афганистане и Иране действует солнечный исламский календарь, в Эфиопии живут по местному календарю, разработанному африканскими православными церквями, в Непале принят старинный Викрамсамват, индийский солнечно-лунный календарь. А большая часть православных церквей восточного обряда вообще живёт по так называемому новоюлианскому календарю, изобретённому в 1923 году: в нём время Пасхи рассчитывают по старому стилю, а не связанные с пасхальным циклом праздники — по новому.

Жениться или нет





Последний шанс. Традицию свататься на 29 февраля обыгрывал американский карикатурист Боб Саттерфилд, который рисовал сюжеты о том, что это последний шанс на замужество для старых дев (Фото: Getty Images)

С високосным годом связано много суеверий и примет, чаще всего — относительно брака и рождения детей. При этом западные и украинские суеверия радикально разнятся. В странах Европы существует традиция, согласно которой 29 февраля женщины могут предлагать брак мужчинам. Традиция зародилась в Ирландии и восходит к V веку, когда, по преданиям, святая Бригитта пожаловалась святому Патрику, что женщинам приходится слишком долго ждать предложений от ухажёров. Святой Патрик выделил для этого 29 февраля, которое в Ирландии отмечали как День холостячки. Женщины сватались, а если их избранник отказывался, то должен был заплатить штраф — купить даме шёлковое платье. Обычай был распространён и в Великобритании, где отказавшийся от брака мужчина должен был купить посватавшейся к нему женщине на Пасху новые перчатки.

В отличие от позитивных западных традиций, в Украине верят, что високосный год приносит несчастье. Согласно суевериям жениться в этот год нежелательно, поскольку брак окажется несчастливым и недолгим. Разводиться тоже нельзя, иначе бывшие супруги никогда больше не будут счастливыми. Заводить детей нежелательно: у них будет тяжёлая жизнь. Вдобавок в високосный год нельзя зачинать новое дело, покупать жильё, менять работу и даже путешествовать.

Естественно, статистика убеждает нас, что в високосные годы случается не больше катастроф, чем в обычные, да и хороших событий тоже происходит немало. Более того, церковь тоже не поддерживает таких предубеждений. Специально к високосному году Православная церковь Украины выпустила обращение, в котором говорится, что никаких церковных запретов для браков в 2020 году не существует. «Семейное счастье не зависит от нумерации года, названия месяца или даты бракосочетания. Оно зависит от любви, веры, уважения и терпения супругов. Поэтому женитесь на здоровье и не откладывайте своё счастье из-за суеверий», — убеждает украинцев ПЦУ.

Жизнь високосника





Високосные рекорды. Хоть шанс родиться 29 февраля крайне низок, всё же в мире есть рекорды на эту тему: к примеру, в Норвегии живёт семья Хенриксен, а в США — семья Эстес, в обеих семьях — по трое детей, и все они родились в разные годы 29 февраля (Фото: Борис Ольшанский «Рождение воина»)

Людей, родившихся 29 февраля, называют «високосными детьми», «високосниками». В мире их мало, около 5 млн человек, поскольку по статистике шанс родиться именно в этот день составляет лишь 0,068%. Високосникам обычно сочувствуют, поскольку праздновать свой день рождения они могут лишь раз в четыре года. Есть и юридические тонкости: например, в какой день по закону такой человек может считаться совершеннолетним, если год наступления совершеннолетия обычный, без 29 февраля. В США этот нюанс прописывается законодательно, в разных штатах по-разному. Если дата рождения включена в расчёт, тогда совершеннолетие наступает 28 февраля, а если день рождения исключается, то придётся подождать до 1 марта. В украинском законодательстве таких тонкостей найти не удалось.

Но жизнь високосников особенна не только из-за бюрократической волокиты. С 1988 года в США действует Почётное общество високосных детей, насчитывающее более 10 тыс. человек из раз-ных стран. К обществу можно присоединиться и общаться с братьями по дате рождения. Более того, каждый високосный год к 29 февраля общество организовывает серию мероприятий: в США и Австралии отправляются в тематические круизы, в Испании организовывают вечеринки, в ЮАР катаются на канатной дороге.

В США также находится неофициальная Всемирная столица високосного года: это городок Энтони на границе штатов Техас и Нью-Мексико. Каждый раз 29 февраля в Энтони проводят фестиваль с обязательным обедом для всех високосных детей, которые приезжают сюда отмечать свой день рождения.