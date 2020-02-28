В Румынии с вилами протестовали против размещения на карантин людей с подозрением на коронавирус

26 февраля, в Румынии жители региона Арджеш вышли на протест с вилами и топорами против размещения в местном пансионате на карантин людей зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Аdevarul.

Ранее стало известно, что власти страны определили детский лагерь и пансионат в Арджеше в качестве мест для изоляции инфицированных смертельным коронавирусом COVID-19. К местным уже прибыли силовики.

"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - говорит житель города.

Протестующих поддержал мэр комунны Ион Кожокару, По его словам, при принятии решения превратить лагерь в карантинный центр власти с ним не консультировались.

"Во-первых, здесь нет условий проживания, помещения непригодны для санитарных мероприятий. Лагерь не подготовлен к такой ситуации. Люди справедливо боятся опасности. Меня заверяли, что будут найдены другие места", - сказал мэр.

В случае, если власти не поменяют свое решение, активисты угрожали заблокировать дороги. В ответ на заявления митингующих, местные власти просят жителей города не паниковать.

"Люди, прибывающие из Китая и 11 населенных пунктов в Италии, находятся на карантине в пограничных округах. Таким образом, они не сразу дойдут до нас в округе, - говорит Сорина Хонгару, директор DSP Arges.

Ранее власти Румынии подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом. Речь идет о 45-летнем мужчине из Марамуреша и 38-летней женщине из Тимишоары. Недавно они вернулись в страну с Италии. Сообщается, что все люди, с которыми контактировали зараженные коронавирусом, будут проверены.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.