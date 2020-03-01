Из-за коронавируса небо над Китаем стало значительно чище, — фото спутников NASA

Спутники NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) зафиксировали резкое снижение уровня загрязнения воздуха в небе над Китаем. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства.

Опубликованные спутниковые снимки показывают падение уровня диоксида азота (NO2) - ядовитого газа, выделяемого транспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами - из-за экономического спада после вспышки коронавируса. NASA отметило, что снижение уровня загрязнения воздуха совпало с изоляцией на карантин городов в эпицентре эпидемии, приостановкой заводов и транспортного соотношения.

Снижение вредных выбросов в атмосферу сначала стало заметно над Уханем, а потом распространилось по всей стране.

"Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой обширной территории для конкретного события", - заявил Фэй Лю, исследователь качества воздуха из Центра космических полетов имени Годдарда в NASA. По его словам, подобная ситуацию наблюдалась во время экономического кризиса 2008 города, но тогда падения уровня диоксида азота было более постепенным.

"Я не удивлен, потому что многие города по всей стране приняли меры, чтобы минимизировать распространение вируса", - добавил ученый.

Для лучшей демонстрации снижения уровня загрязнения воздуха NASA сравнило первые два месяца 2019 года с аналогичным периодом этого года.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.