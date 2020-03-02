Ситуация налаживается. В Ухане готовится закрыться крупнейший центр по борьбе с коронавирусом

В китайском городе Ухане в марте могут закрыть крупнейшую временную больницу, построенную для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает AP.

По словам невролога из Уханьского университета и главы крупнейшей из 16 временных больниц Уханя Чжан Цзюньцзяня, нагрузка на медицинский персонал остается высокой, но к концу этого месяца, скорее всего, работа центра будет завершена.

Крупнейший центр по приему зараженных коронавирусом уханьцев был открыт в выставочном центре столицы провинции Хубэй, 7 февраля. Штат сотрудников этой временной больницы составляет 1260 человек, учреждение рассчитано на 1500-2000 пациентов.

Временные больницы были развернуты в спортивных залах и других местах, чтобы справиться с наплывом зараженных и в попытке остановить распространение коронавиурса, отделив инфицированных от остальных горожан.

Чжан подчеркнул, что на данный момент в его больнице находится 700 пациентов. Около 600 были отправлены домой, а еще 400 пациентов с тяжелыми случаями были перераспределены в другие больницы.

"До сих пор нет врачей и медсестер… Медицинских расходных материалов уже хватает, так как их поставки значительно улучшились в последнее время. В самом начале строительства больницы мы очень нервничали. Некоторые материалы и товары были в дефиците. Поставки защитных материалов были недостаточными. Но сейчас мы полностью обеспечены необходимыми средствами", – рассказал доктор.

Он также подчеркнул, что с каждым днем растет количество пациентов, которых выписывают из больницы.

"Мы ожидаем, что, возможно, в середине марта или в течение последних десяти дней месяца больница может быть закрыта. Поскольку все больше пациентов выписывается, а число новых инфицированных уменьшается. Таким образом мы можем выписывать по меньшей мере от 50 до 100 человек каждый день в соответствии с действующими стандартами. Если ничего особенного не произойдет, я ожидаю, что работа нашего временного госпиталя, крупнейшего в Ухане, может завершить свою миссию к концу марта", – подытожил врач.

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