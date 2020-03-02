На коленях и в поклоне. В Южной Корее глава секты извинился за распространение коронавируса

В Южной Корее глава религиозной секты, которая оказалась в центре вспышки коронавиурса в стране, извинился перед нацией за распространение болезни. Об этом сообщает ВВС.

Основатель "Церкви Иисуса Синчонджи" Ли Ман Хи дал пресс-конференцию, во время которой стал на колени и принес свои извинения гражданам Южной Кореи.

Согласно статистике, около 60% из более чем 4 тыс. подтвержденных случаев коронавируса связаны с сектой, инфицированные являются ее членами.

В понедельник, 2 марта, Южная Корея сообщила о 476 новых случаях, в результате чего общее число инфицированных достигло 4212 человек. Также было зарегистрировано 26 смертей. Прокурорам было предложено провести расследование против Ли на предмет возможных обвинений в грубой халатности.

"Хотя это и не было преднамеренным, многие люди заразились. Мы приложили все усилия, но не смогли этого предотвратить", – заявил 88-летний лидер секты.

Считается, что первыми заразились члены секты в южном городе Тэгу, где подтвердилось 3 081 случаев инфицирования. Сектанты сперва заразили друг друга и отправились путешествовать по стране, по-видимому, оставаясь незамеченными для системы здравоохранения.

Группу верующих также обвиняют в том, что они не раскрывают имена членов секты, что усложняет отслеживание вспышки. Но представитель секты опроверг такие данные заявив, что властям был предоставлен список членов, учеников и зданий.

"Мы беспокоились о публикации этой информации из-за безопасности наших членов", – заяви представитель "Церкви Иисуса Синчонджи".

Стоит подчеркнуть, что глава секты Ли Ман Хи утверждает, что он – второе пришествие Иисуса Христа и идентифицируется себя как "обещанный пастор", упомянутый в Библии, который возьмет с собой 144 тыс. человек на небеса.

Как ранее сообщал Фокус: