На коленях и в поклоне. В Южной Корее глава секты извинился за распространение коронавируса
В Южной Корее глава религиозной секты, которая оказалась в центре вспышки коронавиурса в стране, извинился перед нацией за распространение болезни. Об этом сообщает ВВС.
Основатель "Церкви Иисуса Синчонджи" Ли Ман Хи дал пресс-конференцию, во время которой стал на колени и принес свои извинения гражданам Южной Кореи.
Согласно статистике, около 60% из более чем 4 тыс. подтвержденных случаев коронавируса связаны с сектой, инфицированные являются ее членами.
В понедельник, 2 марта, Южная Корея сообщила о 476 новых случаях, в результате чего общее число инфицированных достигло 4212 человек. Также было зарегистрировано 26 смертей. Прокурорам было предложено провести расследование против Ли на предмет возможных обвинений в грубой халатности.
"Хотя это и не было преднамеренным, многие люди заразились. Мы приложили все усилия, но не смогли этого предотвратить", – заявил 88-летний лидер секты.
Считается, что первыми заразились члены секты в южном городе Тэгу, где подтвердилось 3 081 случаев инфицирования. Сектанты сперва заразили друг друга и отправились путешествовать по стране, по-видимому, оставаясь незамеченными для системы здравоохранения.
Группу верующих также обвиняют в том, что они не раскрывают имена членов секты, что усложняет отслеживание вспышки. Но представитель секты опроверг такие данные заявив, что властям был предоставлен список членов, учеников и зданий.
"Мы беспокоились о публикации этой информации из-за безопасности наших членов", – заяви представитель "Церкви Иисуса Синчонджи".
Стоит подчеркнуть, что глава секты Ли Ман Хи утверждает, что он – второе пришествие Иисуса Христа и идентифицируется себя как "обещанный пастор", упомянутый в Библии, который возьмет с собой 144 тыс. человек на небеса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В середине февраля города в Южной Корее начали пустеть из-за роста зараженных коронавирусом. В одном из крупнейших городов страны произошло массовое заражение COVID-19.
- Из-за коронавируса Samsung приостановил производство смартфонов на заводе в Южной Корее. На заводе в городе Гуми находятся две производственные линии компании.
- Несколько дней спустя, после вспышки, Южная Корея установила максимальный уровень опасности из-за коронавируса. Количество инфицированных в стране продолжает расти.
- Также в Южной Корее сняли на видео толпу людей, пришедшую за масками. Жители города Тэгу пытаются спастись от коронавируса.