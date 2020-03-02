Путин хочет вписать Бога в Конституцию в РФ, а РПЦ будет молиться за эту поправку

Одна из поправок к Конституции России, предложенных Владимиром Путиным, предусматривает упоминание Бога.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

"Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Здесь если говорить о перечне, он достаточно широкий", – заявил он.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", – зачитал Володин текст поправки о боге.

Другая поправка, как рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, прописывает в Конституции, что брак – это союз мужчины и женщины.

Также Путин предложил закрепить в Конституции, что Россия – правопреемница Советского Союза, добавить положение о недопустимости отчуждения части территории РФ и призывов к нему, а также дать право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных наряду с русским.

Ранее Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ разработала поправку, предусматривающую упоминание бога в историческом контексте, передает ТАСС.

"Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога", – заявляла сопредседатель группы Талия Хабриева.

Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх РПЦ Кирилл.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем Telegram-канале сообщил, что Патриарх Московский Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге

Как ранее сообщал Фокус:

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день правительство РФ в полном составе ушло в отставку.

Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.