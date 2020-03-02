Путин заявил, что ни с кем не собирается воевать

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать, чтобы в голову это никому не пришло", – сказал российский лидер.

Он также добавил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

"Наши расходы из года в год сокращаются, а расходы других стран растут", – сказал Путин.

По словам лидера РФ, в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, а сейчас там состоят чуть более 1 млн. Доля же современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент РФ Путин признал, что в Сирии находятся сотрудники частных охранных компаний, но к государству эти люди отношения не имеют.