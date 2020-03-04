После триумфа Байдена на праймериз в "супервторник" ждите новый "украинский сериал" в США, – Климкин

После неожиданно высокого результата, который показал экс- вице-президент США Джо Байдена на праймериз в "супервторник" 3 марта, украинская тема вновь займет заметное место в американской политике. Так считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом он написал в Facebook.

"Кульбит с высоким результатом Байдена для многих оказался совсем неожиданным, а сюрпризы -- самое интересное в политике. До этого его почти списали. А рано. Теперь получим новую порцию "украинского сериала". Ждем Джулиани с компанией, поток спекуляций вокруг сына Байдена и все, что с этим связано", – написал Климкин.

По прогнозам бывшего главы МИД, в ходе своей предвыборной кампании команда Трампа вновь попытаться получить компромат на Байдена от действующей украинской власти.

"Мы продолжим быть заложником внутренней политики в США, и в этом есть мегариски на фоне состояния экономики и процесса трансфера власти в России", – считает экс-министр.

По его мнению, развитие событий США может способствовать увеличению давления на Украину со стороны России.

"Последующие месяцы могут для нас стать минным полем (хотя и политическим) с обстрелами со стороны России. Как прямыми на Донбассе с последующей военной эскалацией, так и политическими", – написал Климкин.

"Вопрос, с кем, как и в какую игру играть становится вопросом существования Украины", – подытожил он.

Напомним, вице-президент Джо Байден лидирует на праймериз (первичных выборах) демократов по выдвижению делегатов на национальный съезд. По предварительным данным, в "супервторник" 3 марта он победил в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме Оклахоме, Теннеси, Миннесоте и Массачусетсе и Техасе.

Соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года от демократов будет объявлен на партийном съезде, который пройдет с 13 по 16 июля.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).

Как ранее сообщал Фокус:

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал убедительную победу на кокусах (предварительное голосование по выдвижению кандидатов в президенты) Демократической партии США, состоявшихся 22 февраля в штате Невада.