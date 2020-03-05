Первая смерть от коронавируса в Калифорнии: штат объявил чрезвычайное положение

Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от коронавиурса. Об этом сообщает ВВС.

По словам местных чиновников, жертвой вируса стал 71-летний мужчина, который умер в больнице недалеко от Сакраменто. У него были серьезные проблемы со здоровьем, а коронавирусом он заразился на круизном судне.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в США выросло до 11 человек. 10 из 11 смертей произошли в штате Вашингтон, также вспышки были зафиксированы в штатах Техас и Небраска. Также зарегистрированы не менее 150 инфицированных пациентов в 16 американских штатах.

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В свою очередь, Белый дом предпринимает меры по увеличению тестирования на коронавирус по всей стране.

Калифорния стала далеко не первым штатом, объявившим чрезвычайное положение. Подобные меры ранее были приняты в Вашингтоне и Флориде.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что любой американец может пройти тест на коронавирус по рекомендации врача. Пенс, который занимается ответной реакцией США на вспышку, также добавил, что Белый дом начнет проводить брифинги по ситуации с коронавирусом.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США снимают существующие ограничения на тесты и рекомендуют ускорять проверку для тех, кто боится, что заражен. Пока не ясно, как подобные меры будут осуществлены, поскольку лаборатории общественного здравоохранения настаивают на том, что их возможности по обработке тестов ограничены.

Немаловажна и цена вопроса, так как стоимость теста на коронавирус для незастрахованных американцев составляет более 1 тыс. долларов. Некоторые чиновники системы здравоохранения обвиняют администрацию Трампа в медленном реагировании на вспышку, и опасаются по поводу нехватки тест-наборов по всей стране.

Как ранее сообщал Фокус: