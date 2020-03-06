В Тунисе двое смертников подорвали себя у посольства США: есть раненные

В Тунисе двое террористов-смертников подорвали себя у посольства США в столице страны Тунисе. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что нападавшие погибли, ранения получили пять полицейских и один гражданский. У последнего диагностированы легкие ранения.

По словам очевидцев произошедшего, нападавшие были на мотоцикле. Пока более подробные данные неизвестны.

На данный момент полиция оцепила место происшествия, которое завалено мусором.

Десятки людей были убиты в результате нападений исламских экстремистов в Тунисе, особенно в 2015 году, когда подвергся нападению Национальный музей Бардо и роскошный пляжный отель.

В 2012 году на посольство США в жилом районе на окраине Туниса нападали толпы протестующих против святого в США антимусульманского фильма.

Как ранее сообщал Фокус: