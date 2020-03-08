Журналисты из США на видео показали Крым территорией РФ. Уже есть реакция посольства

Американское издание Vox опубликовало ролик о коронавирусе, в котором показало Крым территорией России.

В видео журналисты сравнивают вирус образца 2003 года с нынешним SARS-CoV-2 и пытаются выяснить, почему их родина – именно Китай.

На 1:11 в ролике появляется карта распространения вируса, на которой Крым обозначен частью РФ.

Украинское посольство в США уже напомнило Vox, что "журналистика требует точности" и призвало исправить карту.

"Крым находится под временной оккупацией РФ, но есть и всегда будет неотъемлемой частью Украины", – заявили украинские дипломаты.

Полное видео Vox можно посмотреть ниже:

Как ранее сообщал Фокус: