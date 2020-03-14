Пришитые женщине мужские руки поменяли цвет и стали менее волосатыми

Жительнице индийского города Пуне, которая лишилась рук, пересадили мужские конечности. Об этом сообщает Asia One.

По данным издания, со временем руки поменяли цвет и стали менее волосатыми.

В 2016 году 18-летняя Шрея Сидданагоуда (Shreya Siddanagowda) попала в автокатастрофу и получила травмы рук. Из-за того что медицинская помощь не была оказана вовремя, ей пришлось ампутировать по локоть обе конечности.

По культурным соображениям, жители Индии как правило отказываются отдавать руки умерших родственников в качестве донорского материала, поэтому пострадавшим приходится ждать не один год, чтобы найти подходящие конечности для пересадки.

В августе 2017 года больница получила пару рук от крупного мужчины, и семья Сиддангоуды согласилась на пересадку. В ходе 13-часовой хирургической операции команда хирургов сначала соединила кости, затем кропотливо сшила сухожилия, кровеносные сосуды и кожу. После трансплантации девушке пришлось больше года проходить физиотерапию, чтобы привыкнуть к новым рукам и обрести чувствительность.

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Раньше руки принадлежали высокому мужчине с крупными пальцами и имели густой волосяной покров. За год с момента операции конечности стали тоньше и посветлели под цвет кожи Сиддангоуды. Врачей озадачил этот факт. Доктор Субраманиа Ийер выразил мнение, что цвет кожи мог измениться из-за некоторых гормонов, которые контролируются мозгом и стимулируют выработку меланина.

Доктор Шела Агарвал, главный дерматолог в Нью-Дели, объяснила снижение плотности волосяного покрова и изменение цвета рук отсутствием мужского гормона тестостерона и другими гормональными изменениями.

В свою очередь Сидданагоуда очень рада преображению. Недавно она написала от руки экзамен в колледже. Кроме того, она прислала доктору Йеру написанную от руки записку в качестве поздравления с днем рождения.

"Это лучший подарок для меня", – подчеркнул хирург.

По словам девушки, теперь никто не может понять, что когда-то это были руки мужчины. Она даже начала носить украшения и использовать лак для ногтей.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее живущий во Франции албанец обнаружил на пачке сигарет фото своей ампутированной ноги, которое поместили туда без его ведома.