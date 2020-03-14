Убивший в 1993 году отца Майкла Джордана выйдет на свободу, – СМИ

Один из осужденных по делу об убийстве в 1993 году Джеймса Джордана – отца легендарного баскетболиста Майкла Джордана – выйдет на свободу. Об этом сообщает TMZ Sports.

По данным издания, 44-летний Ларри Демери выйдет на свободу по УДО. Дата освобождения не уточняется. Также нет информации о том, сможет ли таким же образом освободиться сообщник Демери – Дэниел Андре Грин.

Джеймс Джордан был убит 23 июня 1993 года в зоне для отдыха в Ламбертоне (штат Северная Каролина, США) двумя подростками. Заснувшего в своей машине Джеймса Джордана застрелили, после чего преступники сбросили его тело с моста. Убитого нашли спустя 11 дней. Оба парня были приговорены к пожизненному сроку.

Майкл Джордан считается одним из величайших баскетболистов в истории. Он выступал за "Чикаго Буллз". Убийство отца подтолкнуло Майкла Джордана уйти из НБА на полтора года.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2017 году американский баскетболист Майкл Джордан возглавил опубликованный журналом Forbes список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.