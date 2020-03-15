В РФ вертолет Ми-8 случайно выстрелил по жилому дому: снаряд попал в балкон

В Чите вертолет Ми-8 Минобороны России случайно выстрелил их авиапушки по жилому дому.Обошлось без серьезных повреждений и пострадавших. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета на аэродроме "Черемушки" под Читой. Из-за сбоя во время дежурной процедуры произошел случайный выстрел из пушки. Снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома.

При этом местные жители сначала даже не поняли, что произошло, и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок". Прибывшие на место спасатели и силовики осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, куда попал снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон.

Фото: Baza

В Минобороны РФ признали свою вину и заявили, что "при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродром".

Как ранее сообщал Фокус:

В начале марта на военном полигоне в РФ пострадали пять военных, которые пытались поймать беспилотник.