Умерла Валентина Гагарина: вдова Юрия Гагарина, первого человека в космосе

В Звездном городке под Москвой скончалась вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Валентине Гагариной было 84 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), пишет Meduza.

Причины смерти не называются. "Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", - сказали в пресс-службе.

Валентина Гагарина (в девичестве - Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Окончила Оренбургское медицинское училище, работала в лаборатории Центра управления полетами.

Все фото: ТАСС

27 октября 1957 года в Оренбурге вышла замуж за Юрия Гагарина. После гибели мужа в 1968 году не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту планеты. В последние годы проживала в подмосковном Звездном городке.

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В 76 лет в словенской Любляне скончался немецкий художник Франк Уве Лайсипен, более известный как Улай. Причиной смерти указывают осложнения, вызванные лечением рака. Улай долгое время был партнером известной художницы Марины Абрамович.