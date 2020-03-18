Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову приговорили к 13 годам тюрьмы

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь первого президента страны Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом пишет пресс-служба Верховного суда республики Узбекистан.



С учетом предыдущих приговоров Каримовой суд постановил, чтобы срок ее наказания исчисляли с 21 августа 2015 года. В срок наказания, назначенного судом по совокупности преступлений, засчитаны сроки, отбытые Каримовой по первым двум приговорам.

Остальных фигурантов дела приговорили к различным срокам заключения от пяти до 20 лет.

Задержание Гульнары Каримовой/Фото: РБК

Гульнара Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1990 по 2016 год. В этот период Каримова работала на высоких дипломатических должностях и считалась одной из самых влиятельных фигур в стране. В 2014 году после конфликта с отцом Гульнара Каримова оказалась под домашним арестом.

"Жадный, властолюбивый человек, который использует отца, чтобы уничтожать владельцев бизнеса и любого, кто стоит на ее пути", — так ее характеризовал экс-посол США в Узбекистане Джон Пурнелл.

Гульнара Каримова на Каннском фестивале в 2010 году/Фото: НВ

Она работала в министерстве иностранных дел в Ташкенте, была постпредом Узбекистана в ООН и даже послом своей страны в Испании.

У нее был свой бренд одежды, также старшей дочери президента занимались авиа и грузовыми перевозками, импортно-экспортными операциями и фармацевтикой. В 2010 году немецкий журнал Der Spiegel и швейцарское издание Bilan оценили состояние Гульнары Каримовой в $570–665 млн.

Ислам Каримов умер в 2016 году на 79-м году жизни.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году Гульнару Каримову отправили в колонию из-за злостного нарушения порядка: в частности, ей вменяют использование средств связи и препятствование "возмещению нанесенного ею ущерба". До этого Гульнара отбывала наказание в квартире своей дочери Иман в Ташкенте.