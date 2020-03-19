На стадионе, но без зрителей. В Греции передали Олимпийский огонь представителям Токио

Из-за пандемии коронавируса прошла без зрителей и журналистов церемония передачи Олимпийского огня Токио, городу-хозяину летних Олимпийских игр 2020 года. За нею можно было следить по трансляции на официальном сайте Игр.

Церемония соостоялась в Афинах на Панафинейском стадионе.

Огонь был передан президенту Олимпийского комитета Греции, который, передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото. Она была членом сборной Японии по плаванию на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году, а сейчас работает в ЮНИСЕФ, помогая в образовательных проектах.

Олимпийский огонь будет отвезен самолетом в Японию. Эстафета огня по стране, которая также пройдет без зрителей, стартует 26 марта.

На сегодняшний день МОК, власти Японии и оргкомитет Игр исключают их отмену из-за распространения коронавируса. В худшем случае, если провести соревнования нынешним летом не получится, их перенесут на один или два года.

Проведение Олимпиады в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. На Играх должны разыграть 339 комплектов наград – на 33 больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

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