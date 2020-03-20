В Бутане все спокойно: у короля одной из самых закрытых стран мира родился сын

Правитель Королевства Бутан сообщил радостную весть: у него родился второй сын. Имя малыша пока не называют. Старшему, и наследнику престола недавно исполнилось четыре года.

Интересно, но старшему сыну, Джигме Намгьел Вангчуку, и будущему шестому королю имя выбирали почти три месяца, до этого его называли просто "гьялси" (принц).

Король сообщил, что мальчик родился здоровым, во дворце Лингкана в столице Тхимпху. Его мать, Джетсун Пема, чувствует себя хорошо, и всей команде врачей выносится благодарность за их усилия и молитвы.

Отдельно упоминается, что малыш родился в год самцы железной крысы.

Королева Джетсун Пема со старшим сыном

Также король призвал своих подданных быть ответственными и поддерживать друг друга после появления вируса COVID-19.

Бутан граничит с Китаем и Индией, однако первый заболевший появился там лишь через два месяца после того, как эпидемия охватила Ухань. Зараженного сразу поместили под надзор 16 врачей, а въезд туристам был запрещен на две недели. Карантин в стране не объявляли, однако бесплатно раздавали маски, санитайзеры и прочие средства гигиены.

Бутанцам раздают антисептики/Фото: Bhutan Prime Minister's Office

Также были отменены все рейсы в страну, туристов выдворили, а с население провели образовательную работу. Сейчас в Бутане насчитывается двое заболевших.

Как ранее писал Фокус:

Король Бутана очень популярен в своей стране и за рубежом. По всей Азии, и не только в ней, существуют клубы поклонниц молодого монарха, от Индии до Индонезии хорошо распродаются посвященные ему брошюры и плакаты, в интернете действуют несколько обществ влюбленных в него девушек.