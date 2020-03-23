17 пострадавших, множество разрушений: в Хорватии оценивают ущерб от землетрясения

В Хорватии оценивают ущерб от землетрясения, которое произошло в воскресение в столице страны - Загребе. Предварительно, 15-летняя девочка в критическом состоянии, - на нее обрушилась стена дома, еще 16 человек получили травмы средней степени тяжести, серьезно пострадали исторические здания. Об этом пишет Vijesti.Hrt

Так, кафедральный собор в Загребе лишился одного из каменных шпилей, когда город "тряхнуло" несколько подземных толчков магнитудой в 5,3 балла. Всего, пострадало не менее шестисот зданий.

Пришлось эвакуировать больницы, родильные отделения, улицы завалены кирпичами, кусками бетона и разрушенными дымоходами.

Помощь в эвакуации оказали фанаты футбольного клуба "Динамо" из Загреба. Они помогали эвакуировать новорожденных в кювезах и выводили на улицу рожениц. Позже они помогли убирать обломки зданий с улиц спасателям.

Пациенты больниц, эвакуированные во время землетрясения

Ранее та же группа болельщиков под названием "Bad Blue Boys" оказывала помощь в перемещении пациентов больницы в Дубраве в связи со вспышкой коронавируса.

Футбольные фанаты помогают эвакуировать новорожденных

Ранее власти Хорватии призывали жителей оставаться дома в самоизоляции во избежание распространения COVID-19, теперь, когда люди предпочитают находиться на улице, опасаясь новых подземных толчков – их просят хотя бы держать дистанцию в полтора метра. Сейчас в Хорватии зафиксировано 254 заболевших коронавирусом.

Одна из больниц Загреба после землетрясения

Эвакуированные младенцы под надзором врачей/Все фото: Vili Beroš, Vlada Republike Hrvatske, Vijesti.Hrt

Последний раз землетрясение магнитудой в 6,3 балла произошло в Загребе еще в 1880 году. Тогда погибли двое, были разрушены 1753 строения.

Как ранее писал Фокус:

В начале года на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 21 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявило, что в районе Сивридже, провинции Элазыг в 20:55 было зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла. Землетрясение произошло на глубине 6,75 км.