Суд по делу сбитого над Донбассом самолета рейса MH17 перенес слушания на 8 июня

Окружной суд Гааги отложил слушания по делу о крушении рейса MH17 до 8 июня. На этих слушаниях будут рассматриваться материалы четырех фигурантов: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Об этом сообщило "РИА Новости".

Первые слушания по делу прошли 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом. Обвиняемые по делу не явились в суд. Председательствующий судья решил, что он имеет легальное право судить четверых подозреваемых в их отсутствие и в отсутствие адвокатов троих из них. Последний раз заседание суда назначали на 23 марта.

В начале марта государственная прокуратура Нидерландов утверждала, что Россия пытается помешать расследованию крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Прокурор Тейс Бергер заявил о возможном раскрытии российскими спецслужбами личности свидетелей, чьи данные были засекречены.

Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17 в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.

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