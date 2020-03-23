В Москве запретили покидать дома людям старше 65 лет. На Путина ограничения не распространяются

Из-за эпидемии коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил жителям города старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания покидать свои дома в период с 26 марта по 14 апреля.

Указ мэра российской столицы опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с документом, указанной категории горожан, выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. руб (около 1,3 тыс. грн по курсу Нацбанка Украины на 23 марта).

Кроме того, на время указанного периода эту категорию граждан запрещается штрафовать за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии агентству ТАСС заявил, что на 67-летнего Владимира Путина эти ограничения не распространяются, и он не будет им следовать.

Напомним, власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.

Так, в соответствии с указом, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру телефона.

Как ранее сообщал Фокус:

В Москве утвердили список стран, после посещения которых необходим карантин.

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.