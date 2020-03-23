ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса

Распространение заболевания COVID-19 ускоряется, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Потребовалось 67 дней после первого сообщения о заболевании, чтобы были достигнуты первые 100 тыс. случаев заражения, 11 дней для 200 тыс. случаев и всего четыре дня для 300 тыс. случаев. Вы видите, как этот вирус ускоряется", – сказал глава ВОЗ. Он заявил, что мир сможет справиться с пандемией, если будут тестироваться все подозрительные случаи, а также изолированы все, у кого диагноз подтвердился.

Гебрейесус считает, что страны G20 должны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом. "На этой неделе я обращусь к главам государств и правительств стран "двадцатки". Я попрошу их работать вместе в целях увеличения производства, избегать запретов на экспорт и обеспечить равенство в распределении на основе потребностей",— сказал он.

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику распространения заболевания, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек еще 22 марта. Сейчас в мире отмечено более 367 тыс. случаев заражения.

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