Жителей Монреаля будут штрафовать на 700 долларов за собрания в группы больше двух человек

Полиция канадского Монреаля (провинция Квебек) с полуночи воскресенья объявила чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает издание CTVnews.

Отмечается, что последний раз полиция Монреаля объявляла чрезвычайное положение во время ледяной бури 1998 года.

"Специализированные группы были переназначены для поддержки усилий патрульных офицеров... для защиты здоровья населения", – говорится в заявлении полиции.

Монреальцы, которые собираются в группы, могут быть оштрафованными на 1 000 канадских долларов (около 700 долларов США, – ред.) за нарушение правил физического дистанцирования. По мнению полиции, такие меры должны замедлить распространение COVID-19.

Данное решение было принято после того, как премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил об официальном запрете встреч двух или более людей.

"Мы просим людей отделяться (друг от друга, – ред.) и уважать инструкции, данные правительством. Если люди отказываются сотрудничать, им могут выписать штраф в размере 1000 канадских долларов, а в крайних случаях, если люди совершенно отказываются сотрудничать, их могут арестовать", – пояснил представитель полиции Монреаля Вероник Комтуа.

Провинция также объявила об обязательном закрытии школ, баров, ресторанов и торговых центров.

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