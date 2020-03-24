Около 20% населения Земли закрылась на карантин из-за пандемии Covid-19, – The Guardian

Около 20% людей во всем мире (1,7 млрд человек в числовом выражении) находятся в изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что по состоянию на вторник во всем мире было зарегистрировано 378 679 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых более 16 500 приввели к летальному исходу. Почти 101 000 человек выздоровели.

Также отмечается, что первые 100 000 случаев заболевания были зарегистрированы за 67 дней, а последние 100 000 – всего за четыре дня.

По данным экспертов, власти разных стран прибегли к карантину как раз тогда, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с распространением вируса. 1,7 миллиарда людей по всему миру получили приказ оставаться дома.

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии ужесточили карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Основной пункт – больше двух человек не собираться.

Президент Израиля Реувен Ривлин в период карантина начал читать сказки детям в прямом эфире на своей странице в Facebook.