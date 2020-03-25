В Черное море возле Крыма рухнул российский истребитель

Российский истребитель Су-27 при проведении плановых полетов упал в Черное море в 50 км от Феодосии, расположеной в аннексированном Крыму, сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что вечером 25 марта воздушное судно исчезло с радаров. Затем в этом районе был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, пишет ТАСС.

Поиск летчика осложнен плохими погодными условиями. На поиск и спасение пилота в районе Феодосии направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Это уже второе за день крушение самолета Минобороны РФ. Ранее на Кубани упал учебно-боевой самолет Л-39 с курсантом в кресле пилота. Летчик погиб, передает "Интерфакс". Предварительной причиной катастрофы в Минобороны назвали технический отказ самолета.

Как ранее сообщал Фокус: