В Черное море возле Крыма рухнул российский истребитель
Российский истребитель Су-27 при проведении плановых полетов упал в Черное море в 50 км от Феодосии, расположеной в аннексированном Крыму, сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что вечером 25 марта воздушное судно исчезло с радаров. Затем в этом районе был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, пишет ТАСС.
Поиск летчика осложнен плохими погодными условиями. На поиск и спасение пилота в районе Феодосии направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.
Это уже второе за день крушение самолета Минобороны РФ. Ранее на Кубани упал учебно-боевой самолет Л-39 с курсантом в кресле пилота. Летчик погиб, передает "Интерфакс". Предварительной причиной катастрофы в Минобороны назвали технический отказ самолета.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сентябре 2019 года в России в небе над Липецком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.
- 3 сентября 2019 года в Ставропольском крае в России разбился учебный штурмовик Су-25УБ.
- В январе два истребителя-бомбардировщика Су-34 вооруженных сил РФ столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.