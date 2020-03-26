"Едва не отдал концы". Украинский дипломат рассказал, как переболел коронавирусом в Германии

Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко рассказал, как он переболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дипломат заболел в Германии, лечился в немецкой клинике, откуда его уже выписали домой при условии соблюдения карантина.

"С 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы для жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", – написал Шевченко.

"Возможно, действительно шансы умереть выше у пожилых людей, но шансы серьезно заболеть одинаковые у всех, в больнице пожилых людей было процентов 15, абсолютное большинство – от 20 до 60 равномерно распределены, напомню – в больнице лежат только тяжелые, с легкой формой болеют дома, я не буду повторять, что делать, чтобы не заболеть, скажу только – берегите себя!", – сообщил консул.

Шевченко также рассказал, что несмотря на то, что в Германии хорошая система здравоохранения, у нее есть свои серьезные минусы.

"Мне приходилось настаивать, чтобы меня госпитализировали с воспалением легких и хотя бы сделали рентген, мне приходилось "выбивать" тест на коронавирус перед выпиской (безуспешно), но главное – все здесь (и видимо, везде) держится не столько на врачах, которые, бывает, появились раз в день и исчезли, сколько на медицинском персонале, на чьи часто балканские и восточноевропейские плечи ложится основное бремя выруливании из этого кризиса. Большой поклон этим людям, которые за не особо большие зарплаты делают такую ​​чрезвычайно тяжелую, опасную и важную работу", – рассказал он.

По состоянию на 26 апреля, в Германии зафиксировано 37 323 случая коронавируса. 206 человек погибло. 3 547 вылечились.

Как ранее сообщал Фокус:

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