Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод

Президент Беларуси Александр Лукашенко очередной раз поделился мнением, как нужно правильно бороться с пандемией коронавируса. В частности он назвал неудачной идеей массовую изоляцию граждан.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод", – заявил Лукашенко, добавив, что при респираторных заболеваниях нужно наоборот "выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение".

По его мнению, в закрытых квартирах люди находятся "в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение".

"Работать надо точечно, а не перекрывать всё подряд", – подытожил белорусский лидер.

Напомним, в Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса. В Витебске скончался заслуженный артист Беларуси, 75-летний Виктор Дашкевич.

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на пандемию коронавируса и приостановку футбольных чемпионатов практически во всех странах Европы, Белорусская федерация футбола приняла решение не останавливать национальный чемпионат, и даже допустить зрителей на трибуны.