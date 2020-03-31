Помпео призвал все страны мира делиться правдивой информацией о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в условиях пандемии все страны мира должны предоставлять правдивую информацию о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

"Когда вы слышите сотрудников (американской администрации), как они говорят о риске, жертвах, о том, как смоделировать (ситуацию), тогда им нужны данные. Им нужны данные из Италии. Им нужны данные из Китая. Им нужны данные из Ирана", – сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо, чтобы каждая страна "напряглась и предоставила точную, транспарентную информацию".

"И если у нас этого не будет, если вместо этого у нас будет дезинформация, тогда под угрозой окажется еще больше жизней, не только сегодня, но и в последующие недели, пока мы боремся с колоссальной проблемой", – отметил Помпео.

В то же время он пообещал, что США будут делиться полученной информацией с другими странами, что позволит спасать людей по всему миру.

Напомним, ранее Майк Помпео заявил, что Китай якобы до сих пор скрывает от мира информацию о коронавирусе, что ставит под угрозу жизни людей по всему миру.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце февраля СМИ писали, что РФ ведет информационную компанию по коронавирусу, чем мешает миру побороть пандемию.