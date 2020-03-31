Изоляция бессимптомных носителей вируса позволит сдержать вторую волну эпидемии, – власти Китая

В Китае решили изолировать на две недели всех, кто контактировал или мог контактировать с людьми, заболевшими коронавирусом. Власти обеспокоены появлением новых случаев болезни на территории страны и считают, что люди могут не иметь симптомов коронавирусной инфекции, но при этом заражать других. Об этом пишет Reuters.

Пойти на эти меры власти заставило то, что в материковой части Китая впервые за пять дней отмечен рост заболеваемости.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сейчас насчитала 1,5 тысячи случаев возможного бессимптомного носительства вируса SARS-CoV-2. Причем 205 таких носителей недавно приехали из-за рубежа. С 1 апреля данные по бессимптомным случаям будут включаться в ежедневный отчет комиссии наравне с информацией о заболевших и умерших.

"Китай замедлил передачу вируса и, тем самым, преодолел один пик вспышки, – сказал Тарик Ясаревич, представитель Всемирной организации здравоохранения. – Задача сейчас состоит в том, чтобы предотвратить повторное появление новых случаев".

Опасаясь второй волны инфекции, вызванной приезжими, Китай отложил вступительные экзамены в колледжи на месяц, до начала июля.

При этом в Ухане, откуда началась эпидемия, не сообщается о новых зараженных в течение семи дней подряд. Группы медиков в ярких куртках ходят по городу, фотографируются, готовясь к отъезду.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Китай якобы до сих пор скрывает от мира информацию о коронавирусе, что ставит под угрозу жизни людей по всему миру.

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