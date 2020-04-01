Статистика коронавируса на 1 апреля: число заболевших в мире превысило 850 тысяч
Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные американским Институтом Джона Хопкинса.
В частности, в мире уже зарегистрировано 859 556 случаев заболевания, 178 300 человек выздоровели и 42 332 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
Лидерами по числу заболеваний являются США, на втором месте – Италия, следом за ней – Испания.
В настоящее время в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии – 105 792, в Испании – 95 924, в Китае – 82 278, Германии – 71 808, Франции – 52 826, Иране – 44 605.
В Нью-Йорке от коронавируса уже умерли уже более тысячи человек, сообщили в мэрии города.
В настоящее время в Нью-Йорке известно о 41 771 заболевшем COVID-19 и 1 096 летальных исходах, передает Интрефакс.
Как минимум 8,4 тыс. человек госпитализированы, из них почти 2 тысячи находятся в отделении интенсивной терапии.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 30 марта в мире было 722 289 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 тысячи человек умерли, еще 152 тысяч – вылечились.
- По состоянию на утро 31 марта сообщалось, что во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.
- По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине было 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.