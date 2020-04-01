Статистика коронавируса на 1 апреля: число заболевших в мире превысило 850 тысяч

Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные американским Институтом Джона Хопкинса.

В частности, в мире уже зарегистрировано 859 556 случаев заболевания, 178 300 человек выздоровели и 42 332 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Лидерами по числу заболеваний являются США, на втором месте – Италия, следом за ней – Испания.

В настоящее время в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии – 105 792, в Испании – 95 924, в Китае – 82 278, Германии – 71 808, Франции – 52 826, Иране – 44 605.

В Нью-Йорке от коронавируса уже умерли уже более тысячи человек, сообщили в мэрии города.

В настоящее время в Нью-Йорке известно о 41 771 заболевшем COVID-19 и 1 096 летальных исходах, передает Интрефакс.

Как минимум 8,4 тыс. человек госпитализированы, из них почти 2 тысячи находятся в отделении интенсивной терапии.

Как ранее сообщал Фокус: