Статистика коронавируса на 1 апреля: число заболевших в мире превысило 850 тысяч

Мир
Скончались уже более 42 тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные американским Институтом Джона Хопкинса.

В частности, в мире уже зарегистрировано 859 556 случаев заболевания, 178 300 человек выздоровели и 42 332 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Лидерами по числу заболеваний являются США, на втором месте – Италия, следом за ней – Испания.

В настоящее время в США зафиксировали 187 919 случая заражения, в Италии – 105 792, в Испании – 95 924, в Китае – 82 278, Германии – 71 808, Франции – 52 826, Иране – 44 605.

В Нью-Йорке от коронавируса уже умерли уже более тысячи человек, сообщили в мэрии города.

В настоящее время в Нью-Йорке известно о 41 771 заболевшем COVID-19 и 1 096 летальных исходах, передает Интрефакс.

Как минимум 8,4 тыс. человек госпитализированы, из них почти 2 тысячи находятся в отделении интенсивной терапии.

Как ранее сообщал Фокус: