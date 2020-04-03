В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу в один день

Власти Перу и Панамы решили из-за коронавируса пускать женщин и мужчин на улицу по разным дням недели.

Об этом пишет Reuters.

Такие меры призваны ограничить распространение коронавируса по двум странам.

В Перу мужчины смогут выходить за продуктами по понедельникам, средам и пятницам. Женщины – по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье и мужчины, и женщины должны будут оставаться дома.

По словам президента Перу Мартина Вискарры, гендерные ограничения вводятся в стране для удобства полицейских, которым будет легче контролировать соблюдение гражданами каранатина.

В других же странах, уточняет Reuters, ввели ограничения на выход из дома по персональным идентификционным номерам, что кратно усложняет мониторинг.

Новые карантинные меры будут применяться в Перу до 12 апреля. Они не затронут тех людей, которым разрешено работать на карантине или которые вышли на улицу по экстренной необходимости.

Сейчас в стране зафиксировано 1 414 случая коронавируса и 55 летальных исходов. 537 человек выздоровели.

В Панаме пошли еще дальше и решили, что мужчины и женщины смогут выходить из дому по определенным часам.

На утро 3 апреля в этой стране зарегистрировано 1 475 случаев инфицирования коронавирусом и 37 смертей. Только 7 человек в Панаме смогли выздороветь.

Как ранее сообщал Фокус:

На 3 апреля в мире зарегистрировано 1 016 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки количество зараженных увеличилось почти на 80 тысяч.