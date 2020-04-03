Сейчас время "тихой дипломатии": Кулеба о переговорах с Ираном по сбитому боингу МАУ
Продолжаются переговоры с Ираном и иностранными партнерами для того, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".
"Сейчас время "тихой дипломатии". Мы работаем над тем, чтобы получить контроль над "черными ящиками", – заявил он.
Министр пояснил, что сейчас есть два направления работы с Тегераном: дипломатически-юридическое и авиационно-техническое. "Наша цель номер один – получить ящики, цель номер два – четко выписать и согласовать с Ираном механизмы несения юридической ответственности за эту трагедию. Целью номер три будет реализация этих договоренностей", – отметил Кулеба.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.