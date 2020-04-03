Продолжаются переговоры с Ираном и иностранными партнерами для того, чтобы получить "черные ящики" сбитого самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас время "тихой дипломатии". Мы работаем над тем, чтобы получить контроль над "черными ящиками", – заявил он.

Министр пояснил, что сейчас есть два направления работы с Тегераном: дипломатически-юридическое и авиационно-техническое. "Наша цель номер один – получить ящики, цель номер два – четко выписать и согласовать с Ираном механизмы несения юридической ответственности за эту трагедию. Целью номер три будет реализация этих договоренностей", – отметил Кулеба.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.

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