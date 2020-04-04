Коронавирус может иметь искусственное происхождение и остаться в мире надолго, – вирусолог

Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Поэтому, когда мы знаем, что болезнь вызывается коронавирусом, у нее будет определенное течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни. Когда клиническая картина вируса настолько отличается от других вирусов того же типа, это как минимум странно", – говорит она.

Она отметила, что многие годы посвятила молекулярной биологии и генетике, но данная последовательность в регулирующей области ей "сразу показалась не очень похожей на природную".

По ее словам, обычные коронавирусы вызовут у человека насморк или боль в горле, а выздоровление наступит через несколько дней.

"На этот вирус, SARS-CoV-2, это совсем не похоже. SARS побыл с нами год и исчез. Этот вирус, благодаря его большой мутагенности, боюсь, останется с нами надолго", – сказала она.

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