Статистика коронавируса в мире на 4 апреля: скончались почти 60 тысяч человек

В мире по состоянию на 11:00 4 апреля, зафиксирован 1 118 921 случая заражения коронавирусом, при этом 58 955

человек умерли, выздоровели 226 873 человек.

Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

В США – 278 458 тысяч, 7 159 скончались, 9 897 вылечились.

В Италии – 119 827 зараженных, 14 681 умерли, 19 758 выздоровели. В Испании обнаружили 119 199 тысяч больных, 11 198 скончались, 30 513 вылечились.

В Германии 91 159 заражений, во Франции – 83 029 заражений, в Китае – 82 526, в Иране – 53 183, в Великобритании – 38 690.

В Украине всего по состоянию на утро 4 апреля в стране заразились 1096 человек, 28 человек скончалось, 23 пациента выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: