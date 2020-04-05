В США без торжественной церемонии ввели в строй атомную субмарину класса Virginia

Военно-морской флот США ввел в строй атомную подводную лодку USS Delaware (SSN 791) класса Вирджиния, которая будет выполнять задачи в Тихом океане и в прибрежных водах США. Об этом сообщает Navy Recognition.

Впервые в истории субмарина была введена в строй без торжественной церемонии из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса в США. В штабе ВМС сообщили, что не исключают проведение церемонии в будущем.

Лодка предназначена для ведения противолодочной борьбы, уничтожения надводных кораблей, минирования участков, ведения разведки, а также для нанесения ракетных ударов.

По планам ВМС США, ожидается, что USS Delaware прослужит американскому флоту до 2070-х годов.

Основные характеристики: Водоизмещение полное 7800 тонн. Длина 114,9 метра, ширина 10,3 метра. Скорость 25 узлов. Дальность плавания неограниченна. Срок службы 33 года. Привод: S9G реактор. Испытания рассчитаны на глубине 240 метров. Экипаж 134 человека. Основное вооружение – торпеды Mk.48 ADCAP и крылатые ракеты морского базирования Tomahawk.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "невероятное новое вооружение", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие.