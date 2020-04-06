В условиях карантина наблюдается ужасающая глобальная вспышка насилия в семьях, – ООН

В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Агентство AFP подсчитало, что на конец марта на карантине находилась треть населения всей планеты, или 2,6 млрд человек.

"В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семьях", – заявил Гутерриш.

По его данным, в некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось. При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой и иногда не могут своевременно помочь жертвам насилия.

Для решения проблемы генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, установить экстренные системы сообщений об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения.

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