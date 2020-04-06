"Ничего не читайте о коронавирусе". Израильский профессор посоветовала, как пережить пандемию

Главная задача системы здравоохранения— "размазать" эпидемию коронавируса на более долгое время с небольшим количеством реанимаций. Об этом профессор Полина Степенски из Израиля рассказала в интервью "Новой газете".

Она руководит отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии Иерусалимской университетской клиники "Хадасса". В 2018 году Степенски признали в Израиле Человеком года, журнал Forbes включил ее в список лучших врачей этой страны. Она родилась в Виннице и эмигрировала в Израиль в 1990 году.

По ее словам, коронавирус очень заразный и заболеваемость пойдет на спад только тогда, когда каждый инфицированный будет заражать одного человека или меньше.

"Паники быть не должно. Должны быть правила и порядок, карантин и проверки", — уверена Степенски.

При этом у самого вируса нет четких симптомов. Раньше исходя их китайских данных медики считали, что у 80% заболевших наблюдается высокая температура. Однако, оказалось, что это касается только тяжелых больных. У как минимум 35% заразившихся в Израиле повышенная температура не фиксировалась вообще.

"Мы видим сейчас, что симптомы коронавируса — это все что угодно. Да, температура. Нет температуры. Да, сопли. Нет соплей. Да, кашель. Нет кашля. Может вообще не быть ничего", — говорит она.

Главная проблема коронавируса в том, что при тяжелой форме он сильно поражает эпителий легких. Человек больше не может самостоятельно дышать и ему требуется интенсивная искусственная вентиляция легких.

"Но поправиться после такой реанимации в ее самой, можно сказать, страшной форме имеет шансы в основном здоровый, крепкий человек. Потому что это все жуть", — отметила Сперански.

Она напомнила, что пока еще нет надежного лекарства от коронавируса и врачи просто пробуют все что угодно.

"Я, кстати, разделяю этот принцип. У меня точно такой же — когда нечего терять, надо рисковать, надо пользоваться любой возможностью", - говорит она.

Для того, чтобы успешно пережить пандемию профессор дала несколько советов.

"Прежде всего без надобности не выходить из дома. Второе. Ничего не читать о коронавирусе, иначе можно сойти с ума. Есть масса других интересных вещей. Третье. Не надо все время подходить к холодильнику, иначе после этого вируса в мире все будет для вас слишком маленьким, начиная с размера одежды. Четвертое. Начните жить нормальной, интересной жизнью. Это, конечно, самое сложное из всего. Но попробуйте хотя бы испытать ощущение комфорта и безопасности. Пятое. Если вы не справляетесь, у вас высокая температура и кашель — позвоните врачу. Пусть он посмотрит и решит, что с вами делать", — подчеркнула Степенски.

По состоянию на 6 апреля в Израиле заразились коронавирусом 8,6 тыс. человек, 55 из них — умерли, 585 — выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: