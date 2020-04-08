Почти 85 тысяч новых заболеваний. Статистика пандемии коронавируса в мире на 8 апреля
В США за минувшие сутки от коронавируса скончались 1970 человек. Этот показатель стал наивысшим с момента начала эпидемии в стране. США остаются антилидером заболеваемости.
По состоянию на утро 8 апреля, по данным Worldometers, в мире подтверждено 1 431 944 случаев заражения, умерли 82 085 человек, выздоровели – 302 209.
За сутки 7 апреля подтвердили заражение коронавирусом у 84 915 человек. Ранее суточный прирост составлял 73,1 тыс., 71,4 тыс., 84,8 тыс. и 101,5 тыс. человек
Случаи заболевания отмечены в 209 странах и территориях. С начала текущих суток в мире умер уже 51 человек, больше всего в США и Мексике (по 16).
Статистика заболевания по странам за 7 апреля
Как ранее сообщал Фокус:
- Заболевший коронавирусом и находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".