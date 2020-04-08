В Нью-Йорке число умерших от COVID-19 превысило количество жертв 11 сентября

Во вторник, 7 апреля, в Нью-Йорке был зафиксирован самый высокий показатель смертности за один день, несмотря на то, что карантин в штате все еще действует. Об этом сообщает The Guardian.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, среднее число госпитализированных за последние три дня снизилось, что указывает на то, что штат "достигает плато в общем количестве госпитализаций".

Но число жертв COVID-19 в штате Нью-Йорке продолжает стремительно расти. Всего в штате зафиксировано 5489 смертей в сравнении с 4758 случаями днем ​​ранее. 731 летальный исход является самым высоким показателем смертности за один день с начала эпидемии.

В самом же городе Нью-Йорк по состоянию на среду, 8 апреля, от коронавируса погибли 4 009 человек. Цифра погибших существенно превысила количество жертв террористической атаки 11 сентября, в результате которой в городе погибли 2753 человека.

Куомо отметил, что некоторые чиновники будут искать пути перезапуска экономики, но штат все еще далек от этого, так как число смертей продолжает неуклонно расти. Он добавил, что определение того, когда и как перезапускать экономику, будет зависеть от тестирования, чтобы понимать, сформировался ли у людей иммунитет.

Губернатор штата считает, что Нью-Йорку необходимо расширить свои испытательные мощности, чтобы протестировать большее количество жителей. Таким образом, штат собирается инвестировать в испытательные компании, работающие над созданием тестов на коронавирус.

"Это напоминает День сурка, жизнь в этой странной реальности, в которой мы находимся сейчас", – заявил Куомо.

Он отметил, что жители должны проявить терпение, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса.

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