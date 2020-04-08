На французском авианосце "Шарль де Голль" у 40 моряков появились симптомы коронавируса

Корабль-флагман военно-морских сил Франции авианосец "Шарль де Голль", выполнявший задачи в Атлантическом океане, возвращается на свою базу в Тулон, после того, как у примерно 40 моряков на борту обнаружились симптомы коронавируса.

Об этом сообщает Naval news.

Такое решение было принято французским командованием, несмотря на то, что согласно планам авианосец должен был вернуться 23 апреля.

"Около 40 моряков – сейчас под наблюдением на борту авианосца "Шарль де Голль", в настоящий момент находящегося в Атлантическом океане в рамках операции "Фош". У них симптомы, совпадающие с возможным заражением COVID-19. Эти первые симптомы проявились недавно", – цитирует издание заявление Министерства обороны Франции.

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Сообщается, что моряков с подозрением на коронавирус изолировали в отдельной части судна, а в ближайшее время на борт должна прибыть специальная команда медиков, которые сделают тесты и поведут мероприятия по предотвращению распространения вируса на корабле.

В Минобороны Франции сообщили, что на судне уже проводят усиленную дезинфекцию. На борту есть и собственная команда медиков, а также некоторое количество аппаратов искусственной вентиляции легких. При необходимости больных военных можно будет эвакуировать вертолетами, которые есть на авианосце.

Всего на борту флагмана – около 1900 членов экипажа.

Корабль-флагман ВМС Франции авианосец "Шарль де Голль" на боевом дежурстве в Атлантическом океане

Как ранее сообщал Фокус:

Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Брэт Крозиер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа, после того, как у более ста военных моряков был обнаружен коронавирус.

После этого Брэт Крозиер был освобожден от должности.