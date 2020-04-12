Девять часов в пробке. В подмосковных Химках образовались очереди из "скорых"

В подмосковном городе Химки образовалась 9-часовая пробка из машин скорой помощи, которые доставляли пациентов в клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщает Газета.ru.

Первым в сеть попало видео, снятое якобы одним из сотрудников неотложной помощи, который рассказал, что доставлял больную женщину девять часов из-за образовавшихся пробок. На снятом видео также видна очередь из десятков машин.

"Девять часов стояли сдавали (больную, – ред.). Началось. Кого тут только нету: одиннадцатая, двадцать шестая, пятьдесят седьмая…", – говорит автор видео.

Позже его заявление прокомментировали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. В ведомстве подтвердили, что пробки возникли из-за большого потока пациентов.

"Все столичные стационары и станции скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, т.к. подобные ситуации не носят системный характер", – заявили в штабе.

Также там отметили, что пациенты, доставленные скорыми, получат необходимую помощь в стационаре. В Москве кроме 13 стационаров пациентов также принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах.

"Только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступили 347 пациентов. По состоянию на 11 апреля 2020 года общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек", – говорится в заявлении ФМБА.

В клиническом центре отметили, что в реанимации находятся 44 человека, из них 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На данный момент в России было официально объявлено о 13 584 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 82 регионах). Выздоровели уже 1045 человек. Официально зарегистрировано 106 летальных исходов. Наибольшее количество зараженных — в Москве (8852), Московской области (1082), Санкт-Петербурге (488) и Республике Коми (208). В столице РФ зарегистрировано 58 летальных исходов.

За последние сутки в России было зафиксировано 1667 случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах.

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